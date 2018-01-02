قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي التي تعمل في صناعة المتفجرات

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر إعلامية، عن قتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي التي تعمل في صناعة المتفجرات , في انفجار في أحد معامل المتفجرات التابعة للمليشيات في منطقة العند بمديرية سحار في محافظة صعدة شمال اليمن .

وأضافت المصادر أن عدد من القتلى والجرحى الذي ينتمي أغلبهم لمديرية رازح تم نقلهم إلى مستشفيات مدينة صعدة وأن بعض الجرحى في حالة حرجة بعد أن تقطعت أطرافهم وأصيبوا بحروق شديدة نتيجة الانفجار.

وقامت المليشيات الحوثية بتطويق المكان عقب الانفجار وسط تكتم شديد على أسباب الانفجار والأضرار البشرية والمادية الناتجة عنه.