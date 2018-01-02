توقيت مباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن انطلاق مباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في دورتها الـ 32 غدًا الأربعاء بثلاث مباريات .
ويفتتح الباحة أولى اللقاءات خلال مباراته مع نادي الخليج بمدينة الملك سعود الرياضية ، يليها مباراة الاتفاق مع الطائي باستاد الأمير فهد بن محمد في الدمام ، ثم مباراة الوحدة مع النجوم بمدينة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة .
فيما تنطلق ثاني أيام المسابقة بمباراة أحد مع العروبة في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ، ليليها لقاء القادسية مع جدة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر ، ومباراة الهلال مع هجر باستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض .
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6000 ] نشر منذ 2 ساعتين
بالتوفيق للزعيم