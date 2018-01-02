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توقيت مباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

توقيت مباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين
طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن انطلاق مباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين في دورتها الـ 32 غدًا الأربعاء بثلاث مباريات .

ويفتتح الباحة أولى اللقاءات خلال مباراته مع نادي الخليج بمدينة الملك سعود الرياضية ، يليها مباراة الاتفاق مع الطائي باستاد الأمير فهد بن محمد في الدمام ، ثم مباراة الوحدة مع النجوم بمدينة الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة .

فيما تنطلق ثاني أيام المسابقة بمباراة أحد مع العروبة في مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة ، ليليها لقاء القادسية مع جدة بمدينة الأمير سعود بن جلوي في الخبر ، ومباراة الهلال مع هجر باستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض .

 


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