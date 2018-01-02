وزير خارجية اليمن: الانتفاضة الإيرانية تكشف حاجة الشعب إلى التعايش في سلام

فهمي محمد(صدى):

أعرب وزير خارجية اليمن، عبدالملك المخلافي أمله في نجاح الانتفاضة الإيرانية، مضيفًا أن ” الانتفاضة تكشف حاجة شعب هذه البلاد إلى التعايش في سلام ورخاء مع شعوب المنطقة، بعيدًا عن الأحلام المجنونة لنظام الملالي في تصدير الثورة والخراب والدمار إلى المنطقة ” .

وقال ” المخلافي “، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي بموقع ” تويتر “، إن ” مظلومية الإيرانيين تحت حكم الملالي هي أبرز مظلومية في المنطقة بعد مظلوميات الشعوب التي تدخل فيها النظام الإيراني وفرض فيها حروبًا طائفية وميليشيات ” .

وشدد على أن نفقات طهران على هذه الأحلام استهدف الإيرانيين أيضًا، مما انعكس على انخفاض مستوى معيشتهم، مطالبًا العالم بالإصغاء إلى صوت الشعب الإيراني المستضعف والمغلوب على أمره.

وتزايد أعداد قتلى المظاهرات الإيرانية مع دخول اليوم السادس لاندلاع المظاهرات في جميع المدن الإيرانية ضد نظام الملالي.