الغذاء والدواء توضح حقائق عن مضادات الهستامين

عادل الحربي(صدى):

أفادت هيئة الغذاء والدواء، عن حقائق عن مضادات الهستامين، قائلة إنه من أشهر استخدامات مضادات الهستامين المصرح بها في الهيئة العامة للغذاء والدواء حاليًا، علاج أعراض البرد والسعال لعمر ست سنوات فأكثر، فضلاً عن علاج أعراض الحساسية في التهاب الأنف النحسي والشري ” الأرتيكاريا ” من عمر سنتين فأكثر.

وأشارت العيئة، عبر صفحتها على موقع التواصل الالكتروني ” تويتر ” ، إلى أن أعراض الحساسية التي تعالجها مضادات الهستامين، والتي تتضمن احتقان وسيلان الأنف، أو العطاس أو الحكة، بالإضافة للالتهاب الجيوب الأنفية، فضلا عن التهاب الطفح الجلدي، وحكة في العين وزيادة تساقط الدموع.

وأضافت الهيئة، أن ” النعاس، والدوخة، وجفاف الفم أو الأنف، أو الحلق، وتغيرات الرؤية، والشعور بالقلق العصبي أو الانفعال ” ، يعدوا من الأثار الجانبية لمضادات الهستامين.