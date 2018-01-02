مجند في الجيش الصيني ينجو من الموت بأعجوبة

بكين(صدى):

نجا مجند جديد في الجيش الصيني، اليوم الثلاثاء، من الموت، خلال تدريبات روتينية، بعدما أنقذه مدربه، حيث كان يتدرب على إطلاق قنبلة في معسكر بشيان بمقاطعة شنشي، إلا أن ” المحظور ” وقع وسقطت القنبلة بين قدميه.

وأوضح الفيديو تصاعد دخان بالقرب من يديه، قبل أن يسقط أرضا، فكانت ردة فعل مدربه سريعة، حيث سحبه إلى حفرة. وبعد وقت قصير جدا انفجرت القنبلة مخلفة غبارا كثيفا.

ويذكر أنه في عام 2015، تم تصوير جندي صيني يحاول رمي قنبلة يدوية خلال تدريبات في مقاطعة قوانغدونغ، فحدث له نفس ما حدث مع المجند في معسكر شيان.