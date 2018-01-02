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بالفيديو.. التظاهرات الإيرانية تمتد إلى المقرات الأمنية بالأحواز

بالفيديو.. التظاهرات الإيرانية تمتد إلى المقرات الأمنية بالأحواز
طهران(صدى):

انطلقت مظاهرات إيرانية جديدة في الأحواز العربية منذ قليل ، حيث توجه المحتجون إلى المقرات الأمنية والعسكرية في شمال العاصمة .

وكانت مظاهرات إيرانية اندلعت منذ أيام مطالبة بتعديل الوضع الاقتصادي ليتحول الأمر إلى أزمة سياسية تطالب بموت خامنئي وروحاني وأتباعهم ممن أفسدوا الدولة بتمويل الإرهاب .


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