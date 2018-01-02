بالفيديو.. التظاهرات الإيرانية تمتد إلى المقرات الأمنية بالأحواز
انطلقت مظاهرات إيرانية جديدة في الأحواز العربية منذ قليل ، حيث توجه المحتجون إلى المقرات الأمنية والعسكرية في شمال العاصمة .
وكانت مظاهرات إيرانية اندلعت منذ أيام مطالبة بتعديل الوضع الاقتصادي ليتحول الأمر إلى أزمة سياسية تطالب بموت خامنئي وروحاني وأتباعهم ممن أفسدوا الدولة بتمويل الإرهاب .
عاجل#يحدث_الان_في_ايران … انطلاق مظاهرات جديدة قبل قليل في #الأحواز العربية المحتلة.
والكل يتجه للمقرات الأمنية والعسكرية في شمال الاحواز العاصمة.
الليلة سنجعلها مختلفة..وان عدتم عدنا.#امجد_طه #ايران#Ahwaz #Iran pic.twitter.com/v9z566YKWC
— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) ٢ يناير، ٢٠١٨
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