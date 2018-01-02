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أنباء عن تدمير برج الإذاعة والتلفزيون على يد متظاهرين في إيران

أنباء عن تدمير برج الإذاعة والتلفزيون على يد متظاهرين في إيران
طهران(صدى):

أكد الدكتور محمد السلمي رئيس مركز الخليج العربي للدراسات الإيرانية ، عن وصول أنباء بتدمير برج الإذاعة والتلفزيون بمدينة حاجي آياد في إيران اليوم الثلاثاء ، على خلفية الاحتجاجات الإيرانية القائمة منذ أيام ضد النظام .

وعلق الدكتور ” السلمي ” عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلًا ” وصلني تدمير برج الإذاعة والتليفزيون في مدينة حاجي آباد بمحافظة فارس على يد المتظاهرين و تم تعطيل جميع القنوات في هذه المدينة ” .

 


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