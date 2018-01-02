بالفيديو.. ضابط هندي يهاجم 6 أشخاص بهراوة تؤدي لوفاتهم

نيودلهي(صدى):

هاجم ضابط سابق بالجيش الهندي يدعى ناريش دهانكار يبلغ 45 عامًا ، 6 أشخاص حيث برحهم ضربًا حتى الموت بهراوة حديد اليوم الثلاثاء في حادثة شنيعة بشمال الهند .

وتعرض أولى ضحايا ” دهانكار ” للضرب في أحد مستشفيات بالوال ، ثم توجه بعدها هائمًا في الشوارع ليختار ضحاياه بشكل عشوائي ، وهو ما أدى إلى مقتل ثلاثة حراس وفقًا لما ذكرته الشرطة الهندية .

فيما أظهرت تسجيلات الكاميرا هذا الضابط المعتدي وهو يرتدي قميصأ أزرق اللون ، ويتنقل في الشوارع حاملًا هراوة من الحديد ، حيث قامت قوات الأمن المختصة بإيقافه ليخضع إلى العلاج بإحدى المستشفيات النفسية بعدما أبلغت زوجة القاتل أنه يعاني من اضطرابات عقلية خلال الفترة الأخيرة .