العقيد العنزي يقلد الحرتومي والقحطاني رتبهم الجديدة بعد صدور الامر الملكي بترقيتهم

سهو الهشال(صدى):

قلد سعادة العقيد: قاسم بن فهد العنزي مدير الدفاع المدني بمحافظة القريات الملازم أول: عيسى بن احمد الحرتومي والملازم أول: عبدالله بن علي القحطاني رتبهم الجديدة إثر صدر الامر الملكي الكريم بترقيتهم إلى رتبة ملازم أول.

وقد هنأهم سعادة العقيد قاسم بالترقية وحثهم على العمل والجد وذلك لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

فيما عبر الحرتومي والقحطاني عن شكرهم وامتنانهم على هذه الثقة الملكية التي منحت لهم و أنها ستكون دافع لهم على العطاء والاجتهاد في العمل وخدمة الدين والمليك والوطن .