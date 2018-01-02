” بلدي الرياض ” يدشن الوحدات الإدارية الجديدة لأعضاء المجلس

حسين العلي(صدى):

دشن الأستاذ خالد العريدي رئيس المجلس البلدي لمدينة الرياض، وأعضاء المجلس، صباح اليوم الثلاثاء الوحدات الإدارية الجديدة المخصصة للرئيس ونائبه وأعضاء المجلس، والتي تهدف إلى توفير الخدمات والتسهيلات التي تمكن الأعضاء من القيام بمهامهم على الوجه المطلوب.

ويأتي ذلك في إطار برنامج تطويري شامل تقوم عليه لجنة مشكلة من المجلس، بالتزامن مع بداية الفترة الثانية من الولاية الثالثة لبلدي الرياض والتي أسفرت عن فوز الأستاذ خالد العريدي بمنصب رئيس المجلس والأستاذ عبدالعزيز الراجحي بمنصب نائب الرئيس.

وقدم نائب أمين المجلس الأستاذ خالد النفيسة عرضا تعريفيا حول وحدة علاقات الأعضاء، موضحا دور الوحدة الجديدة في استقبال المواطنين وزوار الأعضاء، وتجهيز مكتب العضو بمقر المجلس، إضافة إلى تنظيم مواعيد ومقابلات أعضاء المجلس، وتلقي المكالمات الهاتفية الواردة للأعضاء، والرد عليها حسب توجيه عضو المجلس.

وأشاد رئيس المجلس البلدي الأستاذ خالد العريدي بإنجاز الوحدات الإدارية للرئيس ونائب الرئيس والأعضاء، مبينا أن ذلك يعد دافعا لمزيد من العطاء وبذل الجهد من أجل الارتقاء بالمجلس الذي يشرف جميع الأعضاء بالانتماء إليه.

وشكر رئيس بلدي الرياض كل من تفاعل من أمانة منطقة الرياض، وجميع من ساهم في إنجاز وترتيب الوحدات الجديدة من أمانة المجلس، وفريق التطوير الذي شارك في إعداد برنامج الرؤية التطويرية للمجلس خلال الفترة الثانية من الولاية الثالثة.

ورحب العريدي بالأستاذ محمد الهويريني عضو المجلس الجديد، الذي صدر قرار بتعيينه خلفا للدكتور محمد الكثيري، آملا أن يمثل إضافة قوية للمجلس خلال المرحلة القادمة.