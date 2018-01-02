رئيس جمهورية قبرص يصل الرياض

واس(صدى):

وصل فخامة رئيس جمهورية قبرص نيكوس اناستسياديس مساء اليوم إلى الرياض.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الوزير المرافق , ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس إبراهيم بن محمد السلطان, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهوريتي اليونان وقبرص عصام بن إبراهيم بيت المال , وسفير جمهورية قبرص لدى المملكة نيوكس بانايي , ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء عبد العزيز الزمامي.