إصلاحات سوق العمل في 2017 سبب استقرار معدلات البطالة بين المواطنين

عادل الحربي(صدى):

أكد الإعلامي علي العلياني أن هيئة الإحصاء كشفت عن استقرار معدل البطالة بين المواطنين في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2017 الماضي .

وأشار ” العلياني ” خلال برنامجه ” معالي المواطن ” اليوم الثلاثاء ، إلى أن معدل البطالة بين المواطنين بلغ 12.8% ، فيما بلغت 32.7% بين الإناث .

ونوه الإعلامي علي العلياني إلى أن عدد الأجانب المشتغلين بالمملكة وصل إلى 11.69 مليون عامل ، ليمثل المواطنين العاملين بالمملكة حوالي 22% بما يعادل 3 مليون فرد .

ومن جانبه ، أوضح تيسيرالمفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء ، أن الإصلاحات التي تمت في سوق العمل خلال الفترة الماضية لها تأثير كبير على استقرار معدل البطالة بين المواطنين في الربع الثالث بما يتقارب مع نتائج الربع الثاني من العام الماضي .

ولفت ” المفرج ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية لمعدل البطالة ، كان للعديد من الجهات العليا دور فيها مثل وزارة العمل والخدمة المدنية .