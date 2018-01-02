إصلاحات سوق العمل في 2017 سبب استقرار معدلات البطالة بين المواطنين
أكد الإعلامي علي العلياني أن هيئة الإحصاء كشفت عن استقرار معدل البطالة بين المواطنين في المملكة خلال الربع الثالث من عام 2017 الماضي .
وأشار ” العلياني ” خلال برنامجه ” معالي المواطن ” اليوم الثلاثاء ، إلى أن معدل البطالة بين المواطنين بلغ 12.8% ، فيما بلغت 32.7% بين الإناث .
ونوه الإعلامي علي العلياني إلى أن عدد الأجانب المشتغلين بالمملكة وصل إلى 11.69 مليون عامل ، ليمثل المواطنين العاملين بالمملكة حوالي 22% بما يعادل 3 مليون فرد .
ومن جانبه ، أوضح تيسيرالمفرج المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء ، أن الإصلاحات التي تمت في سوق العمل خلال الفترة الماضية لها تأثير كبير على استقرار معدل البطالة بين المواطنين في الربع الثالث بما يتقارب مع نتائج الربع الثاني من العام الماضي .
ولفت ” المفرج ” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج ” معالي المواطن ” إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية لمعدل البطالة ، كان للعديد من الجهات العليا دور فيها مثل وزارة العمل والخدمة المدنية .
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