مبادرة ” تهامة تحلو الإقامة ” في يومها الثالث بحديقة مركز نصبه بغامد الزناد

محمد بن شقيه(صدى):

لازالت بلدية محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة تقدم جولات بالمراكز والقرى في يومها الثالث بزيارة حديقة مركز نصبه عصر اليوم بالمحافظة لتحقيق العديد من الأهداف والخطوات الإيجابية نحو مناشط سياحية فاعلة نظراً لما تحتويه المحافظة من معالم سياحية وأخرى جمالية ونشر ثقافة الوعي السياحي وتحقيق تنمية سياحية هادفة كذلك تقديم رؤية لتطوير البنية التحية التي تساند السياحة وإنتعاشها والمتوافقة مع رؤية 2030 بالدعم الذي يحظى به قطاع السياحة من قيادتنا الرشيدة لكونه أحد القطاعات الهامة للتنمية في بلادنا الغالية .