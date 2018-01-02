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هيئة الاتصالات توقف خدمة 11 مرخص بسبب رسائل دعائية مخالفة

هيئة الاتصالات توقف خدمة 11 مرخص بسبب رسائل دعائية مخالفة
عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن إيقافها لخدمة 11 مرخص لتقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة اليوم الثلاثاء ، بسبب مخالفتهم لتنظيم الحد من الرسائل الاقتحامية الذي أصدرته .

وعلقت ” هيئة الاتصالات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلة ” تم ايقاف خدمات ١١ مرخص لتقديم خدمة الرسائل النصية القصيرة، وذلك لمخالفتهم تنظيم الحد من #الرسائلالاقتحامية الصادر من #هيئةالاتصالات وإرسالهم رسائل دعائية مخالفة، وسيتم الغاء التراخيص نهائيا لمن لم يلتزم بالتنظيم ” .

 


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