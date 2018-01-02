أبا الخيل: بيانات المسجلين في برنامج حساب المواطن لدى جهات شديدة الحماية

نايف السالم(صدى):

قال المتحدث الرسمي في وزارة العمل خالد أبا الخيل، إن بيانات المستفيدين المسجلين في برنامج حساب المواطن لدى جهات شديدة الحماية، ولا أحد يستطيع الوصول إليها، وذلك بعد أن تم اختراق صفحته على” تويتر ” ، اليوم من قبل هاكرز قطري.

وأضح ” الخيل ، في مداخلة مع برنامج “معالي المواطن ” الذي يقدمه الإعلمي علي العلياني، أنه تم إشعار وزارة الداخلية وشركة تويتر ووزارة الاتصالات فور حدوث الاختراق، لافتًا إلى أنه أصبح لدى ” الداخلية ” المعلومات والوسائل كافة التي استُخدمت في الاختراق، وأنه يجري حاليًا التحقيق من قِبل وحدة الجرائم المعلوماتية.

وكانت مجموعة من ” الهاكرز ” ، وصفت نفسها باسم مجموعة صقور قطر Qatar Falcons ، قد اخترقت اليوم الحساب الرسمي لحساب المواطن على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قبل أن يتم استعادته.