” الإنذار المبكر ” يحذر من تقلبات جوية ببعض المناطق

محمد بن طحيطح (صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تدني مدى الرؤية الأفقية في منطقة عسير بسبب الضباب .

وأشارت الهيئة إلى إنه من المتوقع حصول تدني مدى الرؤية الأفقية في السودة والمواقع المجاورة لها بمنطقة عسير، بسبب الضباب، وتستمر الحالة حتى الساعة الثامنة من صباح يوم الأربعاء .

وأضاف الإنذار المبكر أن حالة الضباب تمتد إلى منطقة الحدود الشمالية بما يسبب تدني في مستوى الرؤية ، لتصل إلى منطقة الجوف مرورًا بالباحة ، ومنطقة مكة المكرمة والأجزاء المجاورة لها بما يشمل الطرق السريعة والمناطق المفتوحة .

وأوضحت هيئة الإنذار المبكر أن رياح نشطة مصحوبة بسحب رعدية تمر على منطقة فرسان بجازان والأجزاء المجاورة لها ، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ، بالإضافة إلى تواجد تشكيلات من السحب المنخفضة ومتوسطة الارتفاع التي تتخللها سحب رعدية ممطرة ، تنتهي في تمام العاشرة من صباح الأربعاء .

ونوهت الهيئة إلى وجود أتربة مثارة وعوالق ترابية على المنطقة الشرقية ، بما يسبب رؤية غير جيدة .