الأمن العراقي يضبط ” داعشي ” أثار الفزع في صفوف سكان الموصل

بغداد(صدى):

تمكنت القوات العراقية،اليوم من ضبط رجل مسن من تنظيم داعش الإرهابي، كان قد ظهر في لقطات سابقة بلحية بيضاء وهو يعطي أوامر بقتل ضحاياه رجما بالحجارة أو بقطع الرأس، في الموصل شمالي العراق.

وكان القاتل، المعروف باسم أبو عمر، واحدا من الإرهابيين المعروفين في المدينة ممن أثاروا الفزع في صفوف سكان الموصل، وكان مشهورا برمي الناس بالحجارة حتى الموت.

وأكدت مصادر، اعتقال الرجل يوم الجمعة الماضي على أيدي مدنيين أبلغوا السلطات العراقية عن مجموعة إرهابية كانت تختبئ بعيدا عن الأنظار ، وذلك بعد أشهر من طرد داعش من الموصل.