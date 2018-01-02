باحث فلكي: 9 أيام ويبدأ موسم ” شباط “
حذر الدكتور خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء، اليوم الثلاثاء، المواطنين من موسم ” مقرقع البيبان ” أو ” شباط ” حيث إنه موسم هبوب الرياح الباردة.
وقال الزعاق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : باقي تسعة أيام على موسم مقرقع البيبان والمسمى عند العامة بشباط ويتزامن ذلك مع بداية إجازة منتصف العام الدراسي .
وأضاف : وهو موسم هبوب الرياح الباردة والتي لا تستقر على جهة معينة ولهذا قالوا”شباط محلل الرباط ” .
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3679 ] نشر منذ 47 دقيقة
شباط موسم المتعه عند الشيعه
مثل القطط