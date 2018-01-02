المتحدث باسم المعارضة القطرية: سعود بن أحمد آل ثاني ممنوع من السفر

طلال الضوي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم المعارضة القطرية، خالد الهيل، مساء اليوم الثلاثاء، عن منع الشيخ سعود بن خليفة بن أحمد آل ثاني، من السفر بأمر من عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء، ومن غير وازع قانوني.

وقال ” الهيل ” عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” سعادة الشيخ سعود بن خليفة بن احمد ال ثاني ممنوع من السفر بأمر من عبدالله بن ناصر رئيس الوزراء ومن غير وازع قانوني وحاطين عليه قيد أمني والرجال ماله علاقه بالسياسة تعب وهو يتصل فيكم ويناشدكم ولاحياة لمن تنادي .. الكثير من ال ثاني يعانون ظلم الحمدين ولكن الفرج قريب باْذن الله ” .

وتابع في تغريدة أخري، ” تأكدت شخصيا عن طريق مصادري الخاصة في وزارة الداخلية وشيكنا على السستم وهذه صوره منع السفر والقيد الأمني .. تم قيد أكثر من ٢١٩ شيخ من ال ثاني على هذه القائمة السوداء خوفا من انشقاقهم ولكنهم ظلموا الكثير وخسروا الكثير وقبح الله تنظيم الحمدين الي عزو المجنسين وذلو عيالهم ” .