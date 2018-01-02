بالفيديو.. أجمل أهداف الجولة الـ16 من الدوري

ماجد محمد(صدى):

تصدر نجم نادي النصر ليوناردو بيريرا، صدارة قائمة أجمل أهداف الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري للمحترفين، بهدفه في مرمى الأهلي، واحتل هدف نجم نادي الهلال جيلمين ريفاس في مرمى أحد المركز الثاني.

وجاء هدف نجم نادي التعاون مصطفى فتحي في مرمى الفيحاء بالمرتبة الثالثة في قائمة أجمل أهداف الجولة الماضية من الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت هذه المباراة تألقًا كبيرًا من النجم المصري وسجل أول هاتريك في منافسات هذا الموسم.

وشهدت الجولة السادسة عشرة من الدوري للمحترفين، تصدر نادي الهلال للمسابقة، وظل النادي الأهلي في المركز الثاني بعد خسارته أمام النصر، الذي احتل المركز الثالث.