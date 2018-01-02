التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ينظم فعالية اليوم العالمي و الشراكات المجتمعية

نايف السالم(صدى):

نفذ مركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكه المكرمة مايقارب 30 برنامج بقسمية الرجالي والنسائي وذلك في الربع الأول من السنه الهجرية 1439 هـ لشهر محرم وصفر وربيع أول .

حيث تنوعت البرامج مابين برامج تنموية ومهارية وفعاليات للأيام العالمية و الشراكات المجتمعية مع مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية.

والتي تهدف الى رفع مستوى الوعي المجتمعي على مختلف الأصعدة و انطلقت من رؤية 2030 ومبادرة كيف نكون قدوة التي اطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل حفظه الله .