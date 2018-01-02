” العلياني ” يدعو المواطنين لانتظار نتائج قرارات المملكة الجديدة

علي القحطاني(صدى):

أكد الإعلامي علي العلياني أن القرارات التي اتخذتها المملكة للعام الحالي جديدة ولم يعتد المواطن عليها حتى الآن ، وهو ما يسبب حالة من التوتر والقلق حول نتائجها .

وأشار ” العلياني ” خلال برنامجه ” معالي المواطن ” إلى أن المواطن له الحق في التظلم في حال لاحظ وقوع ضرر عليه من القرارات الجديدة المتعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع ، أو في حال ظهرت أخطاء للنظام والمسؤولين فيما يتعلق بالدعم المقدم من برنامج ” حساب المواطن ” .

ولفت الإعلامي إلى ضرورة التحلي بالصبر لحين الاعتياد على هذه القرارات ، التي قد تؤثر بشكل إيجابي قائلًا ” نحن نمر بلحظة تاريخية مفصلية فيها حروب وتحديات ونهوض لسعودية جديدة في نفس الوقت ” .

وحذر علي العلياني من الانسياق خلف الهاشتاقات التي يصنعها أعداء الوطن بهدف استهداف المملكة وقياداتها .