” العلياني ” يدعو المواطنين لانتظار نتائج قرارات المملكة الجديدة
أكد الإعلامي علي العلياني أن القرارات التي اتخذتها المملكة للعام الحالي جديدة ولم يعتد المواطن عليها حتى الآن ، وهو ما يسبب حالة من التوتر والقلق حول نتائجها .
وأشار ” العلياني ” خلال برنامجه ” معالي المواطن ” إلى أن المواطن له الحق في التظلم في حال لاحظ وقوع ضرر عليه من القرارات الجديدة المتعلقة بفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع ، أو في حال ظهرت أخطاء للنظام والمسؤولين فيما يتعلق بالدعم المقدم من برنامج ” حساب المواطن ” .
ولفت الإعلامي إلى ضرورة التحلي بالصبر لحين الاعتياد على هذه القرارات ، التي قد تؤثر بشكل إيجابي قائلًا ” نحن نمر بلحظة تاريخية مفصلية فيها حروب وتحديات ونهوض لسعودية جديدة في نفس الوقت ” .
وحذر علي العلياني من الانسياق خلف الهاشتاقات التي يصنعها أعداء الوطن بهدف استهداف المملكة وقياداتها .
رسالة علي العلياني لكل مواطن بعد إطلاق برنامج “حساب المواطن” و تطبيق ضريبة القيمة المضافة.#معالي_المواطن pic.twitter.com/BRphR0urmM
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٢ يناير، ٢٠١٨
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 377 ] نشر منذ 60 دقيقة
ابك العلياني اصبح اسطوانه مشروخه .. والأفضل البحث عن بديل…
alfahd42[ عدد التعليقات: 13568 ] نشر منذ 54 دقيقة
كلامه صحيح اول مره يقول شي صح
الشاعر[ عدد التعليقات: 50 ] نشر منذ 45 دقيقة
ماعاد نبي قرارات وش باقي بعد
صرنا على الحديدة
والشارع يغلي
رحم الله ملك القلوب ابومتعب
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22749 ] نشر منذ 28 دقيقة
الله المستعان
سعيدان[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 26 دقيقة
حسبي الله ونعم الوكيل
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 622 ] نشر منذ 26 دقيقة
الاخ الشاعر من قال لك أن الشارع يغلي، ان كنت تغلي فهذا شأنك ولكن لاتقل عن غير شيئا من هذا نحن مع كل ماتتخذه قيادتنا فهي تعرف بواطن الأمور جيدا، أليس فينا من غسل بالعود وفينا من طبخ أوراق النقود في الدلة وفينا من ألبس النياق ذهبا وفينا من أسرف في النعم بلا حدود وفينا من أهلك مالا لبدا في الخارج على سفرياته وفينا من باع واشترى ابلا وغنما وخيولا بملايين وآلاف الريالات وصندوقين تمر بآلاف الريالات، الا تعلم أن سلوكنا الاستهلاكي سيتغير الى الافضل والتضخم سينتهي والمفحطون سيتخلون عن تفحيطهم حينما يدركون قيمة الوقود المهدر وغيرها من السلوكيات الخاطئة بسبب عدم تقدير النعمة التي كانت في متناول اليد بسهولة ومع ذلك لانزال أفضل من عشرات الدول حول العالم ولله الحمد
ماجد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة
الروية لازم معها زيادة رواتب او تتوقف