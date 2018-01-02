تقرير يتوقع استحواذ ” أمازون ” على ” تارجت “

واشنطن(صدى):

كشف تقرير للمؤسس المشارك في ” لوب فينتشر ” ” جين مانستر ” ، أنه من المتوقع استحواذ ” أمازون دوت كوم ” علي ” تارجت ” ، وذلك استكمالاً لمستهدفها للتوسع في سوق التجزئة بعد شرائها ” هول فود ماركت ” العام الماضي.

وقال ” مانستر ” إن ” تارجت ” هو الشريك المثالي لـ ” أمازون ” بسبب تركيز كلتا الشركتين على الأسر، ولكن توقيت الاستحواذ بالضبط يصعب تحديده الآن، ولكنه من المحتمل أن يكون في 2018.

وتشير بيانات الحصص السوقية إلى أن الصفقة ستوافق عليها الجهات التنظيمية، حيث ستظل ” وول مارت ستورز ” تمتلك حصة أكبر من مجموعة ” أمازون ” المستهدفة.