الحوثي ينهار والجيش اليمني يسيطر على جبهتين في الجوف

علي العنزي(صدى):

أكدت مصادر ميدانية في الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، أن جبهة اليتمة بمحافظة الجوف التحمت بجبهة بئر المهاشمة في ذات المحافظة.

وأضافت المصادر، أن الجيش اليمني استكمل السيطرة على المنطقتين وهو ما يوسع سيطرته على الخط الدولي الرابط بين مديرية خب والشعف والمملكة.

من جانبه، قال محافظ الجوف، اللواء أمين العكيمي، أن الجيش اليمني بالمنطقة السادسة يسير بخطوات ثابتة وخطط مدروسة نجحت في مراحلها الأولى.

وتواصل قوات الجيش الوطني انتصاراتها في أكثر من جبهة، وسط تراجع وخسائر فادحة لمليشيا الحوثي.