وفاة مقيم باكستاني إثر سقوط شظايا لعناصر حوثية على الحرث
تلقت فرق الدفاع المدني بجازان بلاغًا مساء اليوم الثلاثاء ، يفيد بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية من اليمن على محافظة الحرث .
ومن جانبه ، أوضح المقدم يحيى عبدالله القحطاني المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بجازان ، أن حادث سقوط الشظايا أسفر عنه وفاة مقيم باكستاني ، بالإضافة إلى تضرر ثلاث منازل ومركبة .
وباشرت الجهات المعنية الحادث ، من خلال تنفيذ أعمال وتدابير خاصة بالدفاع المدني في مثل هذه الحالات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40933 ] نشر منذ 37 دقيقة
حسبنا الله ونعم الوكيل ,,
,, رحمة الله عليه ان كان مسلم واحسن عزاء اهله ،، آمين ,,
,, ربنا يخلف من وقع عليهم الضرر ، بأبرك منما فقدوا ,, آمين ,,