وفاة مقيم باكستاني إثر سقوط شظايا لعناصر حوثية على الحرث

تركي السالم(صدى):

تلقت فرق الدفاع المدني بجازان بلاغًا مساء اليوم الثلاثاء ، يفيد بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية من اليمن على محافظة الحرث .

ومن جانبه ، أوضح المقدم يحيى عبدالله القحطاني المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بجازان ، أن حادث سقوط الشظايا أسفر عنه وفاة مقيم باكستاني ، بالإضافة إلى تضرر ثلاث منازل ومركبة .

وباشرت الجهات المعنية الحادث ، من خلال تنفيذ أعمال وتدابير خاصة بالدفاع المدني في مثل هذه الحالات .