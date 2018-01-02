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  • نشر : منذ 2 ساعتين
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  • حوادث

وفاة مقيم باكستاني إثر سقوط شظايا لعناصر حوثية على الحرث

وفاة مقيم باكستاني إثر سقوط شظايا لعناصر حوثية على الحرث
تركي السالم(صدى):

تلقت فرق الدفاع المدني بجازان بلاغًا مساء اليوم الثلاثاء ، يفيد بسقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر من ميليشيا الحوثي الإرهابية من اليمن على محافظة الحرث .

ومن جانبه ، أوضح المقدم يحيى عبدالله القحطاني المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بجازان ، أن حادث سقوط الشظايا أسفر عنه وفاة مقيم باكستاني ، بالإضافة إلى تضرر ثلاث منازل ومركبة .

وباشرت الجهات المعنية الحادث ، من خلال تنفيذ أعمال وتدابير خاصة بالدفاع المدني في مثل هذه الحالات .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 40933 ] نشر منذ 37 دقيقة

حسبنا الله ونعم الوكيل ,,

,, رحمة الله عليه ان كان مسلم واحسن عزاء اهله ،، آمين ,,

,, ربنا يخلف من وقع عليهم الضرر ، بأبرك منما فقدوا ,, آمين ,,

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