الأرصاد: رياح مثير للأتربة في بعض مناطق المملكة غدًا

نايف السالم(صدى):

قالت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، إن هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على منطقتي الرياض والشرقية يمتد تأثيرها إلى المنطقة الجنوبية، غدًا الأربعاء.

وأضافت الأرصاد عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذه الحالة ستكون كذلك على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. وسماء غائمة جزئياً على المنطقة الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.