كندا تدعو السُلطات الإيرانية إلى احترام الحقوق الديمقراطية

واس(صدى):

دعت كندا اليوم السُلطات الإيرانية إلى احترام الحقوق الديمقراطية على وقع التظاهرات الاحتجاجية المستمرة في إيران التي أسفرت عن 21 قتيلًا حتى الآن .

وقالت الخارجية الكندية – حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية – ” ندعو السُلطات الإيرانية إلى احترام الحقوق الديمقراطية وحقوق الفرد والحفاظ عليها ” .

وأشادت اوتاوا في المقابل بـ”رؤية الشعب الإيراني الذي يُمارس حقه الأساسي في التظاهر السلمي ” .

وأكدت أيضًا أنها ستواصل ” دعم الحقوق الأساسية للإيرانيين بما فيها حرية التعبير ” .