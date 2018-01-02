كندا تدعو السُلطات الإيرانية إلى احترام الحقوق الديمقراطية
دعت كندا اليوم السُلطات الإيرانية إلى احترام الحقوق الديمقراطية على وقع التظاهرات الاحتجاجية المستمرة في إيران التي أسفرت عن 21 قتيلًا حتى الآن .
وقالت الخارجية الكندية – حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية – ” ندعو السُلطات الإيرانية إلى احترام الحقوق الديمقراطية وحقوق الفرد والحفاظ عليها ” .
وأشادت اوتاوا في المقابل بـ”رؤية الشعب الإيراني الذي يُمارس حقه الأساسي في التظاهر السلمي ” .
وأكدت أيضًا أنها ستواصل ” دعم الحقوق الأساسية للإيرانيين بما فيها حرية التعبير ” .
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