بلدية محايل عسير تكثف جولاتها الرقابية على محلات المشاغل النسائية

واس(صدى):

نفذت بلدية محايل عسير حملة تفتيشية اليوم على عدد من المشاغل النسائية .

وأوضح رئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع أن مراقبي صحة البيئة ممثلة في القسم النسائي قاموا بجولة تفتيشية على عدد من المشاغل النسائية, وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من صبغات الشعر منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وعلى الفور تم تطبيق النظام المتبع في مثل هذه الحالات وتم إغلاق هذه المشاغل المخالفة حتى يتم تصحيح وضعها وفق الأنظمه والتعليمات.

وشدد آل مصمع على متابعة الأسواق والمحلات التجارية والمشاغل النسائية بشكل عام وبما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين ، موضحاً أن البلدية لن نتهاون في تطبيق النظام بحق المخالفين ، داعياً المواطنين بالإبلاغ عن أي ملاحظة أومخالفة على الرقم المجاني 940.