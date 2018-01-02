” الجوازات ” : 50 ألف ريال غرامة عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص
حذرت المديرية العامة للجوازات، الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص، مؤكدة أنه سوف تطبق بحقهم العقوبات.
وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن المخالف سيخضع لغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، فضلا عن السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، ثم الترحيل.
مافهمت حاقة[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 1 ساعة
والعماله السايبه فاتحين محلات باسم سعودي دلخ فاغرة واخر الشهر يعطونه مبلغ وقدرة ويمكن بعد 300 ريال بالشهر
الي يسمونها نسبه وش وضعهم مو معقوله الحكومه غافله عنهم مستحيل لازم تنظر في وضعهم
رعد ***[ عدد التعليقات: 151 ] نشر منذ 46 دقيقة
لوكان التهديد هذا للكفيل والمكفول كان يجيب نتيجة
فرقاط[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 26 دقيقة
طيب وزوج أو ابن المواطنة مثلاً إيش يسوي يجلس في البيت ويخلي المواطنة تصرف عليه؟ وللى هو كمان يشتغل “لحسابه الخاص”؟؟؟