” الجوازات ” : 50 ألف ريال غرامة عقوبة الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص

عادل الحربي(صدى):

حذرت المديرية العامة للجوازات، الوافدين الذين يعملون لحسابهم الخاص، مؤكدة أنه سوف تطبق بحقهم العقوبات.

وأوضح الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن المخالف سيخضع لغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، فضلا عن السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، ثم الترحيل.