بالفيديو.. عنصر حوثي متحصن بين الصخور ويحمل صاروخ بالحد الجنوبي
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو، لـعنصر حوثي متحصن بين الصخور في الحد الجنوبي و يحمل صاروخ ايقلا مضاد للطيران من اجل إستهداف مروحيات الاباتشي، ولكن تصدى له الجنود.
ويذكرأن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت، منذ أسبوعين صاروخًا باليستيًا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، مما أدى غلى سماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء الرياض.
عنصر حوثي متحصن بين الصخور
و يحمل صاروخ ايقلا مضاد للطيران
من اجل إستهداف مروحيات الاباتشي
و لكن الرجال لهم بـ المرصاد pic.twitter.com/HLstkqgS3P
— أخبار الحد الجنوبي (@saudi_sniper1) January 2, 2018
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 40933 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياعسى مايصدى لكم الشر يا ابطالنا ، بارك الله فيكم وسدد رميكم ، ونصركم على الأعداء الضالين ,, آمين ,,
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1395 ] نشر منذ 1 ساعة
الحمد لله كلب ذنب وفطس
ربي يحميكم يا جنودنا البواسل
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22743 ] نشر منذ 60 دقيقة
الله يحمي جنودنا