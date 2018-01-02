بالفيديو.. عنصر حوثي متحصن بين الصخور ويحمل صاروخ بالحد الجنوبي

عادل الحربي(صدى):

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو، لـعنصر حوثي متحصن بين الصخور في الحد الجنوبي و يحمل صاروخ ايقلا مضاد للطيران من اجل إستهداف مروحيات الاباتشي، ولكن تصدى له الجنود.

ويذكرأن قوات الدفاع الجوي الملكي اعترضت، منذ أسبوعين صاروخًا باليستيًا أُطلق من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض، مما أدى غلى سماع دوي انفجار ضخم في جميع أنحاء الرياض.