ترامب: الشعب الإيراني في نهاية المطاف

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الشعب الإيراني في نهاية المطاف من أجل إسقاط النظام الفاسد، متهما سلفه، باراك أوباما، بتقديم أموال للنظام أنفقت لتغذية الإرهاب.

وقال ترامب، عبر حيسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم الثلاثاء، ” إن الشعب الإيراني، في نهاية المطاف، يعمل ضد النظام الإيراني القاسي والفاسد ” .

وأضاف ترامب أن كل الأموال، التي قدمها الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما لأفراد النظام الإيراني ” بمثل هذه الحماسة ذهبت إلى تغذية الإرهاب وإلى جيوبهم ” ، معتبرا أن ” الناس أنفسهم لديهم طعام قليل وتضخم كبير ولا حقوق الإنسان ” .

واختتم الرئيس الأميركي تغريدة بالقول: ” الولايات المتحدة تراقب ” .