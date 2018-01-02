أمير الحدود الشمالية يلتقي مدير التعليم للأطمئنان على سير الاختبارات

خالد الضبيبي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي، الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، بمكتبه في الإمارة اليوم ، مدير عام التعليم بمنطقه الحدود الشمالية ،عبدالرحمن القريشي ؛ الذي قدَّم تقريرًا عن سير الاختبارات للطلبة والطالبات في منطقة الحدود الشمالية في نهاية الفصل الدراسي الأول.

واطمأن أمير المنطقة على سير الاختبارات، مؤكداً الحرص والاهتمام بتوفير الأجواء التي تساعد الطلاب والطالبات على تأدية اختباراتهم بجو من الطمأنينة والراحة، مما ينعكس على نتائجهم في نهاية الاختبارات.

وأعرب القريشي عن شكره وتقديره لأمير منطقه الحدود الشمالية على متابعته ودعمه المستمر لأبنائه الطلاب والطالبات في جميع المراحل الدراسية.