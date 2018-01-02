بالصور.. نائب أمير الرياض يوجه تعازي القيادة لأسر شهداء الواجب

عادل الحربي(صدى):

وجه نائب أمير الرياض سمو الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز تعازيه ، ناقلًا تعازي القيادة الحاكمة لأسرة الشهيدين بندر بن عبدالله المهيدب و العريف عناد بن جزاء العتيبي ، واللذين استشهدا في ميدان الحد الجنوبي دفاعًا عن الدين والوطن .

وأدى سمو الأمير صلاة الميت على الشهداء عقب صلاة العصر ، اليوم الثلاثاء ، بحضور الفريق ركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز ، قائد القوات البرية وكبار ضباط القوات المسلحة .

وأكد ” بن عبدالرحمن ” على الشجاعة والبسالة التي يتمتع بها رجال الأمن في الذود عن حمى الوطن ، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويتقبلهم مع الشهداء ، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان .