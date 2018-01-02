وسائل إعلام أرجنتينية تسلط الضوء على مسيرة رامون دياز الناجحة مع الهلال

طلال الغامدي(صدى):

استطاع المدرب الهلالي رامون دياز أن يسلط الأضواء عليه ، من خلال مسيرته الرياضية التي بدأت العام الجديد بالحفاظ على صدارة ترتيب النادي في دوري المحترفين ، بالرغم من لعبه مباراة أقل من منافسه الأهلي .

ووفقًا لوسائل إعلام أرجنتينية ، فقد تصدر الهلال قائمة ترتيب الدوري بـ34 نقطة في رصيده ، وبفارق 3 نقاط عن الأهلي الذي أحرز 31 نقطة ، بعدما تعادل الهلال مع الفيصلي في مباراة الجولة العاشرة المؤجلة التي أقيمت أمس .

ولفتت وسائل الإعلام إلى أن العام الماضي شهد نجاحًا كبيرًا للهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني ، والذي نجح في الحصول على لقبي الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين ، فضلًا عن التأهل للمباراة النهائية في دوري أبطال آسيا .