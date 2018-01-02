بالصور.. ” التجارة ” تنفذ جولات رقابية على محطات الوقود بالقريات

علي العنزي(صدى):

نفذ فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة القريات، عدد من الجولات الرقابية على محطات الوقود في جميع مناطق المحافظة؛ للتأكد من وفرة المواد النفطية.

وأوضح مدير فرع وزارة التجارة والاستثمار بمحافظة القريات صالح خيران الحربي، أنه تم وضع خطة للجولات قبل حلول عام 2018، وزيادة عدد الجولات مع دخول العام الميلادي الجديد؛ للتأكد من سريان العمل بضريبة القيمة المضافة.

وأشاد الحربي، بجهود موظفي الفرع في عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المنشآت المخالفة الممتنعة عن البيع، أو غير الملتزمة بالبيع بالتسعيرة المعتمدة من الجهات المختصة.