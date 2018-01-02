مدير تعليم محايل يتفقد سير الاختبارات بالمدارس

أبها(صدى):

تفقد اليوم الثلاثاء، مدير التعليم بمحافظة محايل منصور بن عبد الله آل شريم، عدداً من المدارس في المحافظة والمراكز التابعه لها بهدف الإطلاع على سير الاختبارات والاطمئنان على توفر جميع عوامل الاستقرار للطلاب في أول يوم من أيام الاختبارات للمرحلة المتوسطة والثانوية في مدارس التعليم العام .

وأوضح آل شريم، أن هذه الجولات على مدارس المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها تهدف للوقوف والاطمئنان على سير الاختبارات النهائية للعام الدراسي وتفقَّد قاعات الاختبارات ولجان المتابعة والتصحيح والرصد ومرافق المدارس وتجهيزاتها والالتقاء بالهيئتين التعليمية والإدارية بالمدارس والاستماع لأهم الملاحظات وآلية وانتظام سير الاختبارات.