” التجارة ” : جولات رقابية تشمل 6 آلاف منشأة تجارية خلال 48 ساعة

عادل الحربي(صدى):

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة والاستثمار عبدالرحمن الحسين، اليوم الثلاثاء، إن ” وزارة التجارة خلال 48 ساعة تقوم بجولات رقابية تشمل 6 آلاف منشأة تجارية وتضبط مخالفات على 247 منفذ بيع ومحطة وقود وتتخذ بحقهم الإجراءات النظامية ” .

وأضاف ” الحسين ” ، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن 52 خدمة تقدمها وزارة التجارة والاستثمار إلكترونياً ، يستطيع الجميع إنجاز ما يحتاجنه من المنزل أو الهواتف الذكية دون الحاجة لمراجعة مراكز أعمال أو فروع الوزارة.