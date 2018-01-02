قائمة مرشحي الكرة الذهبية الآسيوية تضم 6 لاعبين عرب

ماجد محمد(صدى):

ضمت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب آسيوي ” بالون دور ” لعام 2017 الماضي ، 23 لاعبًا ، حيث تواجد داخل القائمة ستة أسماء عربية ، تمثلت في4 لاعبين من الهلال ، ولاعب من الأهلي ، واللاعب الإماراتي ” عموري ” من العين .

وشهدت قائمة الكرة الآسيوية الذهبية انضمام عمر خربين وأسامة هوساوي وكارلوس إدواردو ونواف العابد من الهلال ، فيما تمكن اللاعب السوري عمر السومة من تمثيل الأهلي ، ومن الإمارات اللاعب عمر عبدالرحمن عموري من نادي العين .

واشتملت القائمة على لاعبين من اليابان ، كان أبرزهم رافائيل سيلفا من أوراوا ونيشيكاوا ، كما مثل أستراليا اللاعب آروون موي الذي كان هدافًا للنصر في فترة سابقة ، بالإضافة إلى تومي يوريتش ، ومن إيران تواجد اللاعب مهدي تاريمي .