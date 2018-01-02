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  • نشر : منذ 4 ساعات
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  • حوادث

بعد مطالب رواد ” تويتر ” .. دفن جثمان الطفلة تغريد

بعد مطالب رواد ” تويتر ” .. دفن جثمان الطفلة تغريد
حمود العنزي(صدى):

صدرت توجيهات من قبل الجهات المعنية بدفن جثمان الطفلة تغريد اليوم الثلاثاء ، بعدما تم استكمال كافة الإجراءات النظامية المطلوبة ، وذلك مطالبات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة دفن الطفلة بعد مرور شهر على وجودها بثلاجة الموتى بسبب نزاع عائلي ، من خلال إصدار هاشتاق ” صغيرتي متى ستدفنين ” .

وفي التفاصيل ، فقد بدأت أزمة الطفلة بعدما نشب خلاف أسري بين الأب وطليقته قبل نحو شهر ، بعدما وقع حادث مروري أدى لوفاة الطفلة تغريد ذات الثمانية أعوام خلال عودتها من دوامها المدرسي إلى منزل والدتها التي تحتضنها ، إلا أن والد الطفلة اعترض على دفنها من خلال الكشف الشرعي على جثمان الطفلة .

وتصاعدت القضية بعد مرور مدة طويلة على تواجد الجثة بثلاجة الموتى ، والتي أحيلت إلى نيابة محافظة بيشة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

 


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