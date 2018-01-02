” الفضلي ” يشكر القيادة بمناسبة تكليفه رئيسا لمجلس إدارة شركة الماء والكهرباء

سعيد العجل(صدى):

رفع معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة شركة الماء والكهرباء المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين- حفظهما الله – على موافقة مجلس الوزراء اليوم على تكليفه رئيساً لمجلس إدارة شركة الماء والكهرباء .

واوضح معاليه ان الشركة ستقوم بدور رئيس في إشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع المياه و معالجتها مما بساعد في تحسين خدمات المياه للمواطنين، بالإضافة لطرح محطات ومشاريع تحلية المياه المالحة وتنقية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والإنتاج المزدوج للقطاع الخاص، وطرح مشاريع خزانات المياه، وطرح مشاريع إنشاء السدود لغرض توفير مياه الشرب، وشراء وبيع المياه (المحلاة والمنقاة والمعالجة وغير المعالجة) والكهرباء وابرام الاتفاقيات اللازمة لذلك،وشراء الوقود الذي تحتاجه لتحقيق أغراضها.

حيث للشركة دور رئيس في إشراك القطاع الخاص في إنتاج وتوزيع المياه، وبالتالي تحقيق تطلعات ولاة الأمر حفظهم الله في تحسين الخدمات للمواطنين والمقيمين.