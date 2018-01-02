محمد عبده يحيي أوبريت مهرجان جازان الشتوي

أماني الغامدي(صدى):

ينظم مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان حفلًا غنائيًا على هامش افتتاح مهرجان جازان الشتوي في موسمه العاشر، ويحييه كوكبة كبيرة من المطربين، على رأسهم الفنان محمد عبده، والفنان خالد عبدالرحمن.

وقال الأمين العام للمجلس، المهندس رستم الكبيسي، إنه سيتم تقديم حفل وأوبريت غنائي في مهرجان جازان الشتوي يوم السبت 26 ربيع الثاني بمدينة الملك فيصل الرياضية، والذي يحمل عنوان ” عزنا في عزها ” .

وأوضح أن الأوبريت من كلمات الشاعر محمد إبراهيم يعقوب، ويحييه كوكبة من الفنانين الكبار؛ وهم: محمد عبده، وخالد عبدالرحمن، وعبدالله رشاد، وعبدالعزيز المعنى.