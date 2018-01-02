ثوار إيران يحرقون 4 مراقد لأبناء أئمة شيعة

طهران(صدى):

أشعل المحتجون النيران في 4 مراقد دينية تابعة لأبناء أئمة بمدينة سواكدة شمالي إيران اليوم الثلاثاء ، حيث واصلوا تظاهراتهم ضد النظام بمهاجمة مركز شرطة في بلدة ” قهدريجان ” ، للاستيلاء على ما بداخله من أسلحة وذخيرة .

ووفقًا لوسائل إعلام إيرانية ، فقد كشف تقرير مسرب عن اجتماع المرشد الإيراني علي خامنئي مع القادة السياسيين ، أن هذه الاحتجاجات تسببت في أضرار بمختلف قطاعات البلاد ، حيث تهدد أمن النظام .

وأوضح التقرير خشية المتظاهرين الإيرانيين من تحول مطالبهم من اقتصادية إلى سياسية مما يهدد وجودهم على مقعد السلطة ، حيث امتدت التظاهرات التي بدأت الخميس الماضي في مدينة مشهد إلى 40 مدينة على الأقل ، تتضمن بما فيها طهران ، وأسفرت المواجهات مع الشرطة إلى مقتل 17 شخص حتى الآن .