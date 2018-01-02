بالفيديو.. الشرطة الإيرانية تسرق المحلات استغلالًا للمظاهرات الاحتجاجية

طهران(صدى):

رصدت كاميرا المحلات التجارية في إحدى المدن الإيرانية حالة من النهب التي تسابق عليها عناصر الشرطة؛ حيث تواجد العشرات منهم في مكان مختص بالتقنية.

وأوضح مقطع الفيديو كل واحد منهم وهو يحمل في يده الجسم الواقي من العنف، وفي الأخرى يسرق محتويات المحل، مستغلين خروج الناس للميادين العامة احتجاجًا على النظام في إيران.

ويذكر أن الاحتجاجات الإيرانية استمرت لليوم السادس على التوالي؛ حيث ارتفع عدد القتلى إلى 22 قتيلًا بينهم 3 من رجال الأمن، واعتُقل العشرات من المتظاهرين في عدة مدن إيرانية.