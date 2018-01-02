بعد نجاته من الحوثيين.. ننشر أول صورة ابن شقيق الرئيس اليمني الراحل

فهمي محمد(صدى):

نشرت بعض وسائل الإعلام، أول صورة حديثة للعميد طارق محمد عبدالله صالح، ابن شقيق الرئيس الراحل علي عبدالله صالح وقائد الحماية الخاصة له.

وأفادت مصادر، أن العميد طارق على قيد الحياة ونجح في الخروج من صنعاء، وظل يتنقل متخفيا من بطش الحوثيين منذ أحداث استشهاد الرئيس وهو الآن بصحة جيدة.

وأكدت المصادر، أنه بداخل اليمن ويتلقى الرعاية الطبية على أيدى أطباء بالحرس الجمهوري، موضحًا أن المقربين منه لم يرغبوا بالتعليق على شائعة وفاته من قبل حرصا على حياته ولعدم توفر معلومات حاسمة في حينه.