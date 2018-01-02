” الزكاة والدخل ” : قطع غيار السيارات غير المعفاة من ضريبة القيمة المضافة
أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الثلاثاء، أن قطع غيار السيارات غير معفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وأكد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن المقصود بقطع الغيار المعفاة هي التي تستخدم في وسائل النقل الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، سواء في نقل السلع أو الركاب من المملكة، وكذلك الخدمات ذات الصلة بالنقل.
وطبقت المملكة ضريبة القيمة المضافة أمس الاثنين، بموجب الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
M-512[ عدد التعليقات: 899 ] نشر منذ 2 ساعتين
وليش تطبقون مثلهم خلوكم احسن منهم ورحوميين مهو كل زحليقة نتزحلق معها فيه ناس علة قد الحال ماهم لاقين فلوس تسكت جوع اطفالهم!!!