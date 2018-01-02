نجل شقيق ” صالح ” يكشف سر الرصاص الذي استقر في جسد عمه

فهمي محمد(صدى):

قال توفيق صالح، نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، اليوم الثلاثاء إن الرئيس الراحل لم يقتل بالرصاص واستشهد بشظايا المدفعية في رأسه.

وأضاف توفيق صالح، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن الشظايا أصابت عدة مرات سقف المبنى الذي كان يقاتل منه ” صالح ” والتي على إثرها نقل ابنه مدين إلى المستشفى في حالة غيبوبة.

وتابع توفيق صالح : أن الرصاص الذي استقر في جسد صالح، دليل على مدى قذارة الحوثيين، في إشارة إلى أنهم أطلقوا عليه وابلًا من الرصاص بعد مقتله.