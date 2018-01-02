مواطن ينقذ طفلة من الموت بعد تبرعه لها بكليته

عادل الحربي(صدى):

تبرع المواطن وليد طليحان القحطاني البالغ من العمر 26 سنة والذي يعمل بقطاع طيران الحرس الوطني، بكليته لسارة البالغة من العمر 10 سنوات.

وقال ” القحطاني ” :إنها مشاعر إنسانية صادقة لوجه الله تعالى.. وبدأت القصة من عرض قصتها عبر حساب ” تويتر ” الخاص بالفنان فايز المالكي.

وأضاف : بمجرد أن سمعت القصة وحديث الطفلة ونداءها وهي تطلب من يتكفل بعلاجها أو من يتبرع لها بكليته أحسست أن هذا النداء لي أنا.. وبعد انتهاء المقطع لم أتردد في الاتصال بوالدها حيث إن رقمه كان موجودا على المقطع وأبلغته برغبتي في التبرع لسارة بكلية.