مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

محمد بن شقيه(صدى):

أعلن المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقه الباحة ،العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد علي بن خضران المنتشري، قلد في مكتبه صباح اليوم عدداً من الضباط رتبهم الجديدة وذلك بعد صدور الأمر الملكي الكريم بالموافقة على ترقيتهم وهم:

النقيب /محمد بن شراز الغامدي

والنقيب مهندس/ لؤي بن عبدالرزاق محمد صلواتي

والملازم اول / حاتم بن عطيه ضيف الله الزهراني

والملازم اول / محمد بن سالم محمد الشهري

والملازم اول / خالد بن غانم علي الغامدي

والملازم اول /ريان الرفاعي احمد حدادي

والملازم اول / عبدالعزيز بن غرم الله عبدالرحمن الغامدي

وهنأ العميد المنتشري ، الضباط المترقين ، وحثهم على مواصلة العمل والجد وذلك لخدمة دينهم وولاة امرهم ووطنهم الغالي. متمنيا لهم مزيدا من التوفيق في حياتهم .

فيما عبر الضباط المترقون عن بالغ شكرهم وامتنانهم على الثقة الملكية الغالية التي منحت لهم وان هذه الثقة ستكون دافعا لمواصلة العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن .