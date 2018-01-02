الأحد.. إجراء عملية فصل التوأمين السياميين ” فرح وحنين “

واس(صدى):

عقد الفريق الطبي والجراحي الخاص بعملية فصل التوأم السيامي الفلسطيني (فرح وحنين) اجتماعا مساء اليوم بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة والفريق الطبي الجراحي ، وذلك في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض .

و يأتي الإجتماع إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بنقل التوأم السيامي الفلسطيني (حنين وفرح)، إلى المملكة، لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.

وقد أوضح الدكتور الربيعة أن الفريق الطبي اجتمع بكامل عدده وقام بدراسة حالة التوأم السيامي حنين وفرح التي وجه بعلاجهما سمو ولي العهد -حفظه الله – من جميع جوانبها والتقارير الخاصة بالحالة ، وقد اتضح للفريق أن ” التوأم حنين ” هي توأم مكتمل يوجد لديها مقومات الحياة ولها طرف سفلي واحد أما ” التوأم فرح ” فهي طفل غير مكتمل وتعتبر توأم طفيلي وليس لديها قلب ولا رئة والمخ غير مكتمل لذا قرر الفريق الطبي إمكانية إجراء عملية الفصل للمحافظة على حياة ” التوأم حنين ” .

وأضاف تم إبلاغ الحالة لوالد الطفلتين ومن المتوقع أن تجرى هذه العملية يوم الأحد القادم بإذن الله بمدة زمنية لا تقل عن 14 إلى 15 ساعة وسوف تبدأ إن شاء الله صباح الأحد في الثامنة صباحاً.

وأكد الدكتور الربيعة أن نسبة نجاح العملية تصل إلى 70بالمائة ، و أن هذه النسبة جيدة مقارنة ببعض الحالات السابقة التي كانت أصعب وأخطر ، مبينا أن ” التوأم فرح ” تعتمد اعتماداً كلياً في الدورة الدموية على أختها حنين لذلك يحتاج الفريق الطبي إلى سرعة الإجراء والتنسيق المتكامل بين أفراده .