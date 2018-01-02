استبعاد 11 مخالفة لشروط المزاين المشاركة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

حمود العنزي(صدى):

استبعدت لجنة المسابقات التابعة لإدارة مهرجان الملك عبد العزيز لمزاين الإبل الثاني، 11 مخالفة اليوم الاثنين قبيل انطلاقة المهرجان، بواقع 6 فرديات في دق الحمر لمخالفات اللون والوسم والتهجين والسن، وحالة عبث واحدة في دق الشعل، وثلاث حالات لمخالفة السن، وحالة واحدة لمخالفة الوسم والشاهد في الشعل.

وشددت اللجنة على ملاك الإبل المشاركين في المهرجان في وقت سابق بالتقيد بالشروط العامة التي تم وضعها من أجل تحقيق مبدأ العدالة لجميع المشاركين.

يذكر أن فعاليات جائزة الملك عبد العزيز لمزاين الإبل يشارك فيها أكثر من 1500 مشارك وأكثر من 28 ألف متنٍ من الإبل، ويبلغ مجموع قيمة جوائز المهرجان 119مليونًا و٦٠٠ ألف ريال من خلال ٢٩٠ جائزة.